Başkan Erdoğan 17 milyon emekli için tarih verdi: Emekliye 4'lü zam formülü! | Video

19 Kasım 2026 14:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin maaşında yapılacak düzenleme için ilk kez tarih verdi. 17 milyonluk kesimi kapsayan yeni emekli düzenlemesi için SABAH gazetesi yazarı Faruk Erdem gündemdeki 4 formülü açıkladı. A Haber'de konuşan Erdem, bayram ikramiyesinde de artış olabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...