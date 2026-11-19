Başkan Erdoğan 17 milyon emekli için tarih verdi: Emekliye 4'lü zam formülü! | Video
19 Kasım 2026 14:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin maaşında yapılacak düzenleme için ilk kez tarih verdi. 17 milyonluk kesimi kapsayan yeni emekli düzenlemesi için SABAH gazetesi yazarı Faruk Erdem gündemdeki 4 formülü açıkladı. A Haber'de konuşan Erdem, bayram ikramiyesinde de artış olabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...
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