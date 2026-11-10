İşte emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam... | Video

10 Kasım 2026 09:13

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için hazırlıklar sürüyor. Bütçe görüşmelerinin hemen Meclis'e gelmesi beklenen emekli zammı düzenlemesi için Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, iki güçlü seçeneği açıkladı. A Haber'de konuşan Yılmaz, en düşük ve en yüksek emekli maaşlarının ulaşacağı seviyeleri kuruşu kuruşuna hesapladı. İşte ayrıntılar...