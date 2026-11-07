Altın yeniden yükselişe mi geçti? Gram altın 7 bin TL'yi görür mü? | Video

07 Kasım 2026 14:00

ABD seçimleri piyasaları nasıl etkiledi? Altın yeniden yükselişe mi geçti? Gram altın için yıl sonu tahmini ne? Finans Analisti İslam Memiş, açıklamalarda bulundu.