Video Ekonomi Altın yeniden yükselişe mi geçti? Gram altın 7 bin TL'yi görür mü? | Video
Altın yeniden yükselişe mi geçti? Gram altın 7 bin TL'yi görür mü? | Video

Altın yeniden yükselişe mi geçti? Gram altın 7 bin TL'yi görür mü? | Video

07 Kasım 2026 14:00

ABD seçimleri piyasaları nasıl etkiledi? Altın yeniden yükselişe mi geçti? Gram altın için yıl sonu tahmini ne? Finans Analisti İslam Memiş, açıklamalarda bulundu.

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