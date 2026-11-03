Video Ekonomi Motokuryelerde SRC Belgesi için son günler | Video
Motokuryelerde SRC Belgesi için son günler | Video

Motokuryelerde SRC Belgesi için son günler | Video

03 Kasım 2026 15:15

Motokurye taşımacılığında SRC Kurye Belgesi şartı yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Yasal düzenleme kapsamında SRC Kurye Belgesi bulunmayan sürücülere ve ilgili işletmelere cezai işlem uygulanacak. A Haber'e konuşan İzmir Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Batuhan Bursalı her motosikletinin artık kuryelik yapamayacağını söyledi. Bursalı, "Artık kapınıza gelen kuryeyi tanıyor olacaksınız" dedi.

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