Asgari ücret senaryoları neler? | Video

19 Ekim 2026 15:31

Özel sektörde milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren zam için Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'den dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'de konuşan Erdem masadaki 3 senaryoyu açıklayarak bütçedeki vergi kalemine dikkat çekti. İşte ayrıntılar...