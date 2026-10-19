Asgari ücret senaryoları neler? | Video
19 Ekim 2026 15:31
Özel sektörde milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren zam için Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'den dikkat çeken açıklamalar geldi. A Haber'de konuşan Erdem masadaki 3 senaryoyu açıklayarak bütçedeki vergi kalemine dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
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