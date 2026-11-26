Altındaki hareketlilik neyin habercisi? İslam Memiş altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı | Video

26 Kasım 2026 11:29

Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan sert düşüş ve dalgalanmaların ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. A Haber'de konuşan uzman isim, gram altına talebin arttığını ve işçilik fiyatlarının yükseldiğini vurgulayarak, yatırımcıları panik kararlara karşı uyardı. 2027 ve 2028 için öngörülerini paylaşan İslam Memiş, miktara odaklanılması gerektiğini söyledi.