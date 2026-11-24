Cevdet Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması! Emekli aylıkları ne kadar olacak? | Video
24 Kasım 2026 10:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik yeni düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" yapılacağını söyledi. Yılmaz, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'in takdirine sunulacağını açıkladı.
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