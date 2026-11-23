ATV’nin heyecanla beklenen dizisi ‘Hamal’ın ikinci tanıtımı yayınlandı!

23 Kasım 2026 23:51

ATV’nin yeni dizisi ‘Hamal’ın bugün ikinci teaser’ı yayınlandı. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan dizi, izleyicisinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. İşte ‘Hamal’ dizisinin merakla beklenen o tanıtımı!