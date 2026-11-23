Derya Uluğ’un kına gecesinden renkli anlar! | Video

23 Kasım 2026 11:15

Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Derya Uluğ, düğün öncesi kına gecesi düzenledi. Ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, geleneksel kıyafet tercihleriyle de beğeni topladı.