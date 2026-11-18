24 yıl önce Hande Ataizi’yle yaşadığı o olayla ilgili konuştu! Sevda Demirel: Barışmak istiyorum!
18 Kasım 2026 22:34
Sevda Demirel, geçtiğimiz gün Nişantaşı’na geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Sevda Demirel, 24 yıl önce ekranlarda Hande Ataizi ile yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuştu. ‘Keşke olmasaydı, kendimi çok fevri tanıttım’ diyen Sevda Demirel’in açıklamalarının detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
00:16
Pınar Aylin kızı Maya’yla galaya katıldı! Son halini görenler hayrete düştü! 18.11.2026 | 21:03
00:18
Eşi hasta olmasına rağmen eşlik etti! Özcan Deniz eşini öpmelere doyamadı! 18.11.2026 | 20:27
00:23
Çağatay Ulusoy sevgilisiyle el ele mekandan ayrıldı! 18.11.2026 | 19:23
00:12
Rafet El Roman ve kızı Şevval El Roman'dan eğlenceli paylaşım | Video 18.11.2026 | 10:13
00:51
Türkan Şoray etkinlikte müstakbel damadıyla selamlaştı! İşte o anlar! 17.11.2026 | 23:56
00:11
Hülya Avşar'dan dans şov! Derslerinin sonucunu takipçileriyle paylaştı 17.11.2026 | 22:28
00:31
05:18
00:31
Blok3 kesenin ağzını açtı! Nişan tepsisini tomar tomar parayla doldurdu... 17.11.2026 | 12:06
00:37
00:18
00:26
Usta sanatçı Orhan Gencebay: “Vasiyetimi hazırlamadım çünkü...” | Video 16.11.2026 | 08:48
00:59
00:18
3’üncü kez evlendi! Şarkıcı Kutsi Sevda Sönmez’le evlendi! 15.11.2026 | 21:38
00:20
00:24
İsmail Demirci paylaştı: "Oğlumun verdiği görev başarılı oldu mu?" | Video 13.11.2026 | 15:23
00:44
00:15
00:20
Bahar Candan'ın son hamlesi "Bu kadarına da pes" dedirtti... | Video 13.11.2026 | 10:57