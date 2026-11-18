24 yıl önce Hande Ataizi’yle yaşadığı o olayla ilgili konuştu! Sevda Demirel: Barışmak istiyorum!

18 Kasım 2026 22:34

Sevda Demirel, geçtiğimiz gün Nişantaşı’na geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Sevda Demirel, 24 yıl önce ekranlarda Hande Ataizi ile yaşadığı talihsiz olayla ilgili konuştu. ‘Keşke olmasaydı, kendimi çok fevri tanıttım’ diyen Sevda Demirel’in açıklamalarının detayları!