Rafet El Roman'ın kızı, babasının “En iyi 10 şarkısı” listesini test etti | Video
17 Kasım 2026 12:35
Türk müziğinin usta isimlerinden olan Rafet El Roman, bu kez kızının sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla adından söz ettirdi. Yapay zeka aracılığıyla hazırlanan babasının “En iyi 10 şarkısı” listesini test eden Su El Roman, parçalara eşlik ederken samimi açıklamalarda bulundu. Videoyu bitirirken ilerleyen günlerde yapay zekanın değil, doğrudan kendi kişisel “En iyi 10" listesini paylaşabileceğinin sinyalini veren Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman, takipçilerinden de büyük beğeni aldı.
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