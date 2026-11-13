Survivor Sahra Işık, oğlu Pamir'in gözüyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi: "3 defa doktora götürdüm..." | Video

13 Kasım 2026 11:58

Eski voleybolcu ve Survivor yarışmacısı olan Sahra Işık, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Işık, oğlu Pamir’in gözleriyle ilgili takipçilerinden gelen yoğun uyarı mesajlarına sessiz kalmadı. Pamir’i tam üç defa göz doktoruna götürdüğünü belirten Işık, uzman hekimlerin yaptığı muayeneler sonucunda gözlerinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını söylediklerini aktardı. Evladının sağlığını herkesten çok kendisinin düşündüğünün altını çizen Işık, yaşadığı bu siteme rağmen takipçilerinin hassasiyetini göz ardı etmeyerek, gösterdikleri ilgi ve iyi niyetli düşünceleri için herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.