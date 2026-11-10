Küs oldukları ileri sürülmüştü! Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’dan açıklama

10 Kasım 2026 20:58

Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray’ın geçtiğimiz günlerde kardeşi Nazan Şoray’a küs olduğu iddia edilmişti. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Nazan Şoray, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı ve iddialara cevap verdi. İşte Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’dan iddialara dikkat çeken cevap!