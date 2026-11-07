Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez yeni lüks aracına kavuştu! İşte o anlar | Video
07 Kasım 2026 15:00
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, lüks yaşamıyla bir kez daha magazin dünyasının odak noktası haline geldi. Rodriguez, son model lüks otomobilini malikanesinin kapısında teslim aldı. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin devasa aracı dikkat çekti.
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