Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez yeni lüks aracına kavuştu! İşte o anlar | Video

07 Kasım 2026 15:00

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, lüks yaşamıyla bir kez daha magazin dünyasının odak noktası haline geldi. Rodriguez, son model lüks otomobilini malikanesinin kapısında teslim aldı. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü ismin devasa aracı dikkat çekti.