Yıldız Tilbe'den imaj değişikliği! | Video

05 Kasım 2026 10:25

Kendine has tarzı, enerjisi ve şarkılarıyla Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, bu kez imaj değişikliğiyle magazin gündeminde büyük ses getirdi. Sahnede sergilediği özgün duruşunu her daim yenilikçi tarzıyla destekleyen Yıldız Tilbe, bu kez uzun ve katlı kesim saçlarında radikal bir tercihe imza attı. Saçlarını turuncu tonlarına boyatan sanatçı, kuaför salonunda aynanın karşısına geçerek yeni stilini gösterdi.