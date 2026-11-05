Video Magazin Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video
Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video

Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video

05 Kasım 2026 09:09

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 2-0 yenerek büyük bir başarı kazandı. Futbolcular ise galibiyeti son dönemde arka arkaya baskına uğrayan ve sahipleri tutuklu bulunan Etiler’deki Kütüphane isimli gece kulübünde kutladı. Oyuncuların büyük bölümü mekânın arka kapısından çıkarken, Barış Alper Yılmaz farklı bir araca binerek kulüpten ayrıldı. Lemina kazağını kafasına çekerek, Torreira ise şemsiyelerle gizlenmeye çalışarak mekandan ayrıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video 00:20
Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video 05.11.2026 | 09:09
Yoğun bakımda tedavi görmüştü! ‘Direkten döndüm’ diyen Murat Cemcir sağlık durumunu açıkladı! 01:00
Yoğun bakımda tedavi görmüştü! ‘Direkten döndüm’ diyen Murat Cemcir sağlık durumunu açıkladı! 04.11.2026 | 23:55
Kızı büyüdü! Oyuncu Bora Akkaş minik kızı Suzan’la etkinliğe katıldı! İşte kalpleri ısıtan o anlar! 00:16
Kızı büyüdü! Oyuncu Bora Akkaş minik kızı Suzan’la etkinliğe katıldı! İşte kalpleri ısıtan o anlar! 04.11.2026 | 21:37
Breaking Bad’in iki yıldızı Los Angeles’ta bir araya geldi! 00:15
Breaking Bad’in iki yıldızı Los Angeles’ta bir araya geldi! 04.11.2026 | 20:15
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video 00:37
Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer cerrahlığı bırakma sebebini böyle açıkladı | Video 04.11.2026 | 13:53
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy setlerdeki karavan düzenine bu sözlerle isyan etti | Video 00:25
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy setlerdeki karavan düzenine bu sözlerle isyan etti | Video 04.11.2026 | 11:01
Kubilay Kaan Kundakçı’nın acılı ailesi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraati hakkında GÜNAYDIN’a konuştu | Video 00:29
Kubilay Kaan Kundakçı'nın acılı ailesi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraati hakkında GÜNAYDIN'a konuştu | Video 04.11.2026 | 10:20
Estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere basının karşısına çıktı! İşte son hali! 00:11
Estetik operasyon geçiren Nagihan Karadere basının karşısına çıktı! İşte son hali! 04.11.2026 | 00:04
‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! 00:15
‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! 03.11.2026 | 23:39
Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu 00:12
Makyajla tanınmaz hale geldi! Elif Buse Doğan’ın o halleri gündem oldu 03.11.2026 | 22:07
Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan’ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular | Video 00:30
Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan'ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular | Video 03.11.2026 | 17:01
Anne olmaya gün sayan Gökçe Bahadır bakın ne aşermiş! | Video 00:20
Anne olmaya gün sayan Gökçe Bahadır bakın ne aşermiş! | Video 03.11.2026 | 10:08
Emel Sayın’dan Engin Çağlar’a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj | Video 00:25
Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a vefatının yıl dönümünde özlem dolu mesaj | Video 03.11.2026 | 09:52
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök’ün gizli düğünün tarihi belli oldu! | Video 00:31
Derya Uluğ ve nişanlısı Asil Gök'ün gizli düğünün tarihi belli oldu! | Video 03.11.2026 | 09:43
Altın Portakal ’aklama’ festivali! | Video 00:40
Altın Portakal 'aklama' festivali! | Video 03.11.2026 | 09:37
2026 yılının en çok kazanan ’ölü’ ünlüleri açıklandı! | Video 00:45
2026 yılının en çok kazanan 'ölü' ünlüleri açıklandı! | Video 03.11.2026 | 09:21
Demet Akalın ve Okan Kurt birlikteliklerinin 15’inci yılını kutladı! Çifte şaşırtan çocuk sorusu 00:30
Demet Akalın ve Okan Kurt birlikteliklerinin 15’inci yılını kutladı! Çifte şaşırtan çocuk sorusu 03.11.2026 | 00:48
Zayıflığı ile gündem olmuştu! Didem Balçın davette son haliyle dikkat çekti 00:11
Zayıflığı ile gündem olmuştu! Didem Balçın davette son haliyle dikkat çekti 02.11.2026 | 22:55
Kalpleri ısıtan paylaşım! Şarkıcı Atiye’nin yeni doğan kızıyla eğlenceli anları! 00:31
Kalpleri ısıtan paylaşım! Şarkıcı Atiye’nin yeni doğan kızıyla eğlenceli anları! 02.11.2026 | 20:38
Yeşilçam’ın ustası Ahmet Mekin’in hayatını kaybettiğine dair iddialara yanıt torunundan geldi | Video 00:16
Yeşilçam'ın ustası Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine dair iddialara yanıt torunundan geldi | Video 02.11.2026 | 11:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA