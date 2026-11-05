Galatasaraylı futbolcuların olaylı mekanda zafer kutlaması! | Video
05 Kasım 2026 09:09
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı 2-0 yenerek büyük bir başarı kazandı. Futbolcular ise galibiyeti son dönemde arka arkaya baskına uğrayan ve sahipleri tutuklu bulunan Etiler’deki Kütüphane isimli gece kulübünde kutladı. Oyuncuların büyük bölümü mekânın arka kapısından çıkarken, Barış Alper Yılmaz farklı bir araca binerek kulüpten ayrıldı. Lemina kazağını kafasına çekerek, Torreira ise şemsiyelerle gizlenmeye çalışarak mekandan ayrıldı.
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