Kalpleri ısıtan paylaşım! Şarkıcı Atiye’nin yeni doğan kızıyla eğlenceli anları!

02 Kasım 2026 20:44

Ünlü şarkıcı Atiye, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Atiye, bugün yeni doğan kızıyla kalpleri ısıtan bir paylaşım yaptı. İşte Atiye’nin dikkat çeken o paylaşımı!