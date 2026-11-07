Okan Buruk’un eski eşi Nihan Buruk’tan şaşırtan hamle: 'Ayrılsak da beraberiz' | Video

07 Kasım 2026 10:59

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile 17 yıllık evliliğini sonlandıran Nihan Buruk, boşanma sonrası ilişkilerini tamamen bitirmemeleri ile dikkat çekiyor. Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmayan Nihan Buruk, eski eşine en büyük destek veren isimlerin başında geliyor. İşte Nihan Buruk'tan eski eşi ve takımına sürpriz hamle!