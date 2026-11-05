Emir Can İğrek konserde gözyaşlarına boğuldu! | Video

05 Kasım 2026 13:23

Sanatçı Emir Can İğrek, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dokuzuncu kez müzikseverlerle buluştu. Yağışlı havaya rağmen kapalı gişe gerçekleşen konserde hayranlarına duygusal anlar yaşatan ünlü şarkıcı, 10 gündür hastanede tedavi gören annesi anarak gözyaşlarına hakim olamadı. Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri "Unuttun mu Beni" şarkısını hastanede tedavi gören annesi Aysel İğrek'e armağan etti.