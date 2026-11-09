İslam Memiş gram altın için tahminini açıkladı | Video
09 Kasım 2026 15:41
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verileri öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber yayınında altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, gram altın için 7.000 TL üstünü işaret etti. Uzman isim altın borçlanmanın risklerine karşı uyardı.
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