‘Yeni gelmedik geri geldik!’ İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız yeni mesleğini açıkladı!

08 Kasım 2026 23:35

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, bugün gazetecilerle bir araya geldi. Ayşegül Yıldız, yaptığı açıklamada yeni mesleğini açıkladı. İşte o ünlü ismin yapacağı yeni iş!