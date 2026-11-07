Van'da feci kaza! Tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı

07 Kasım 2026 21:14

Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.