SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti’den istifa etti! | Video
07 Kasım 2026 17:19
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Parti içerisindeki kongre sürecinde yaşanan tartışmalara ve kendisine yönelik tutuma tepki gösteren Yüceer "Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı" ifadelerini kullandı.
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