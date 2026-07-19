Minik İlis'e kardeş geliyor: İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den müjdeli haber! | Video
19 Temmuz 2026 11:33
Survivor yarışmasında tanıştıktan sonra 2022 yılında evlenen İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, evliliklerini ilk kızları İlis'i kucaklarına alarak taçlandırmıştı. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü ikiliden hayranlarını sevindiren yeni bir haber geldi.
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