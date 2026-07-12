Spor analizleri kahkahaya boğdu: Ünlü komedyen Ata Demirer videosuyla sosyal medyayı kırıp geçirdi! | Video

12 Temmuz 2026 14:04

Sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşan Ata Demirer, yürüyüş esnasında doğru su tüketimi ve metabolizma üzerine yaptığı esprili analizle takipçilerini güldürdü.