Gupse Özay’dan samimi itiraf: Ben çok şeytanımdır!

06 Temmuz 2026 22:25

Ünlü oyuncu Gupse Özay, katıldığı bir YouTube programında yaptığı samimi itirafla magazin gündeminde yer aldı. Gupse Özay, ‘beni çok saf zannederler’ diyerek yaptığı açıklamayla gündem oldu. İşte o açıklamanın detayları!