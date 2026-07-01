“Aldığımız en güzel hediye” diyerek paylaştı! Şarkıcı Karsu’nun evlilik yıl dönümü hediyesi duygusal anlar yaşattı... | Video

01 Temmuz 2026 14:52

Geçtiğimiz yıl kucağına aldığı bebeğiyle annelik heyecanını yaşayan ünlü sanatçı Karsu, bu kez hayatının en anlamlı dönüm noktalarından birini kutladı. Eşiyle evliliklerinin ikinci yılını geride bırakan başarılı şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Aldığımız en güzel hediye” sözleriyle duygusal anlar yaşattı.