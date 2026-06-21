Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: "Baba çınar gibidir..."

21 Haziran 2026 17:31

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük kızı Elif Ada, Babalar Günü'nde arşivini açtı. Ünlü sanatçının "Altın ufağım" diye hitap ettiği Elif Ada'nın, babasıyla olan bebeklik görüntülerini paylaştığı o duygusal mesaj kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.