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Tuba Ünsal restoranda yaşadığı o korkunç olayı anlattı: Utanç verici!

Tuba Ünsal restoranda yaşadığı o korkunç olayı anlattı: Utanç verici!

13 Ağustos 2026 00:43

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte bir restorana gitti. İçeri alınmayan ve sıra bahane edilerek uzaklaştırılan Tuba Ünsal, üçüncü denemesinde başarılı olduğunu anlattı. Ünlü oyuncu, yaşadığı o olayı ‘utanç verici’ olarak niteledi. İşte Tuba Ünsal’ın çocuklarıyla yaşadığı o dikkat çekici olayın detayları!

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