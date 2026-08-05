Eşini öpücüklere boğdu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe’yle tatile çıktı!
05 Ağustos 2026 20:32
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe’yle bir Yunan adasına tatile çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ, burada aile tatilinin tadını çıkarttı. Ünlü oyuncu, bu tatilde eşini öpmelere doyamadı. İşte o görüntüler!
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