‘Oğlu babasının kopyası!’ Amerika’da yaşayan Tolga Karel oğlunu paylaştı!
02 Ağustos 2026 23:40
Ünlü oyuncu Tolga Karel, 'Yaprak Dökümü' dizisi bittikten sonra ABD'ye yerleşti. TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'ye yerleştikten sonra evlendi ve 4 çocuk sahibi oldu. Ünlü oyuncu, bugün oğlunu paylaştı. İşte o paylaşım!
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