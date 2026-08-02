‘Oğlu babasının kopyası!’ Amerika’da yaşayan Tolga Karel oğlunu paylaştı!

02 Ağustos 2026 23:40

Ünlü oyuncu Tolga Karel, 'Yaprak Dökümü' dizisi bittikten sonra ABD'ye yerleşti. TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, ABD'ye yerleştikten sonra evlendi ve 4 çocuk sahibi oldu. Ünlü oyuncu, bugün oğlunu paylaştı. İşte o paylaşım!