Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Alaçatı’da el ele görüntülendi! İşte o anlar!
28 Temmuz 2026 19:17
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, bir süredir iş insanı Mertcan Tunca ile birliktelik yaşıyor. Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca, geçtiğimiz akşam Alaçatı’da birlikte görüntülendi. Ele ele görüntülenen çift, kameralara yansıdı. İşte o görüntüler!
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