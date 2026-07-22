Ege Kökenli’nin kızından yürekleri eriten hareket! Annesi o tatlılığa dayanamadı: "Allah'ım aklıma mukayyet ol" | Video

22 Temmuz 2026 15:29

Sosyal medyada kızıyla renkli anlarını paylaşan Ege Kökenli, bu kez takipçilerini gülümseten yepyeni bir kareyle adından söz ettirdi. Minik kızının neşeli hallerini kayda alan ünlü oyuncu, paylaştığı o anlarla kısa sürede ilgi odağı oldu.