4’üncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Şarkıcı Atiye sahnede dans etti, eşi gözünü üstünden ayırmadı!
20 Temmuz 2026 00:01
Ünlü şarkıcı Atiye, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Şarkıcı Atiye, bugün yine konser verdi. Sahnede dans eden şarkıcı, hamile olmasına rağmen enerjisi ile ilgi topladı. Kuliste ise eşi gözünü Atiye’nin üzerinden bir an olsun ayırmadı.
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