Seda Sayan sahnesine konuk olmuştu! Tekir’den Çağlar Ökten’e: İşaret yapabilirsin!

19 Temmuz 2026 20:27

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekanda sahne alan Tekir’in sahnesine konuk oldu. Seda Sayan, sahne öncesi Tekir’i kuliste ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Tekir’in kuliste Çağlar Ökten’e yaptığı el hareketi sosyal medyada dikkat çekti. İşte o anlar!