Seda Sayan sahnesine konuk olmuştu! Tekir’den Çağlar Ökten’e: İşaret yapabilirsin!
19 Temmuz 2026 20:27
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün Etiler’de bir mekanda sahne alan Tekir’in sahnesine konuk oldu. Seda Sayan, sahne öncesi Tekir’i kuliste ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Tekir’in kuliste Çağlar Ökten’e yaptığı el hareketi sosyal medyada dikkat çekti. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
00:21
00:18
00:15
DJ Mahmut Orhan bu kez pazarda konser verdi | Video 18.07.2026 | 14:32
00:51
01:01
Gizem Karaca anneliği anlattı: Hakikaten psikopatlıkmış! 16.07.2026 | 20:55
00:44
00:34
Zehra Çilingiroğlu aile tatilini özetleyen bir video paylaştı! Yorum yağdı! 15.07.2026 | 23:36
01:00
00:16
Anıl Altan minik kızlarının okuma saatini paylaştı! İşte o eğlenceli anlar! 15.07.2026 | 18:35
00:36
00:06
Gizem Karaca’nın minik kızı Yaz’la eğlenceli paylaşımı beğeni topladı! 15.07.2026 | 00:48
00:18
00:27
00:28
00:39
00:14
00:54
00:10
Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 12.07.2026 | 19:39