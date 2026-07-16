Gizem Karaca anneliği anlattı: Hakikaten psikopatlıkmış!
16 Temmuz 2026 21:17
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz günlerde minik kızının birinci yaş gününü kutladı. Gizem Karaca, kızıyla paylaşım yaparak ilgi toplamıştı. Ünlü oyuncu, bugün anneliği anlattı ve her şey için kaygılandığını dile getirdi. İşte o paylaşım!
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