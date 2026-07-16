Video Yaşam Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 46 yaralı | Video
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 46 yaralı | Video

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 46 yaralı | Video

16 Temmuz 2026 08:47

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2’si ağır olmak üzere 46 kişi yaralandı.

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Amasya Valiliği, Gümüşhacıköy-Merzifon karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaza bugün sabaha karşı saat 04.20'de meydana geldi. İçerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan çift katlı bir şehirlerarası yolcu otobüsü, D/100-17 Karayolu Gümüşhacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından, kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 46 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelere sevklerinin tamamlandığı belirtildi.
Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikatın başlatıldığı vurgulanırken, "Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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