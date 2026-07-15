Video Yaşam Bursa'da çıkan orman yangını 2,5 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor | Video
Bursa'da çıkan orman yangını 2,5 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor | Video

Bursa'da çıkan orman yangını 2,5 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor | Video

15 Temmuz 2026 15:57

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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