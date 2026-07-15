Bursa'da çıkan orman yangını 2,5 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor | Video
15 Temmuz 2026 15:57
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi’nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
00:45
Besi alanına girdi: Kızgın boğanın hedefi oldu! O anlar kamerada 15.07.2026 | 15:32
00:28
00:10
00:52
Saniyeler hayat kurtardı! Göçükte kalan işçi sağ olarak çıkarıldı | Video 15.07.2026 | 13:35
06:03
02:09
06:17
01:13
Fırat Nehri'nde panik: Suyun üzerindeki tekne alev alev yandı | Video 15.07.2026 | 10:38
02:33
Kütahya'da camideki fıskiyelere böyle zarar verdiler | Video 15.07.2026 | 10:27
01:18
02:26
Muğla'daki orman yangını ikinci gününde! Müdahaleler sürüyor | Video 15.07.2026 | 09:46
03:08
00:48
00:50
Haluk Levent sağlık kontrolüne getirildi | Video 15.07.2026 | 08:54
02:38
00:52
Kadıköy’de sopalı yumruklu kavga! O anlar kamerada 15.07.2026 | 08:31
01:13
Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 14.07.2026 | 22:57
00:15
Bolu'da korkutan kaza: Kamyon, park yerinden çıkan otomobile çarptı | Video 14.07.2026 | 16:32
01:55
Sapanca gölünün dibinde görülen pamuksu yapılar incelemeye alındı | Video 14.07.2026 | 16:14