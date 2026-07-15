Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 15 Temmuz 2026 09:04 Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 23’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 38 şüpheliden 23'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.