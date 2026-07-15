Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
15 Temmuz 2026 09:04
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 23’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 38 şüpheliden 23'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
00:50
Haluk Levent sağlık kontrolüne getirildi | Video 15.07.2026 | 08:54
02:38
00:52
Kadıköy’de sopalı yumruklu kavga! O anlar kamerada 15.07.2026 | 08:31
01:13
Yağışlı yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı 14.07.2026 | 22:57
00:15
Bolu'da korkutan kaza: Kamyon, park yerinden çıkan otomobile çarptı | Video 14.07.2026 | 16:32
01:55
Sapanca gölünün dibinde görülen pamuksu yapılar incelemeye alındı | Video 14.07.2026 | 16:14
05:12
05:34
03:35
Avcılar'da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza | Video 14.07.2026 | 15:06
01:42
00:14
02:01
01:20
Polisin durdurduğu otomobilin bagajından 4 göçmen çıktı | Video 14.07.2026 | 13:20
02:55
Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç cayır cayır yandı | Video 14.07.2026 | 13:09
00:15
Tekirdağ'da yıldırımın palmiyeyi vurduğu anlar kamerada | Video 14.07.2026 | 12:50
00:22
00:58
FETÖ'nün güncel ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı | Video 14.07.2026 | 11:38
00:37