Tekirdağ'da yıldırımın palmiyeyi vurduğu anlar kamerada | Video
14 Temmuz 2026 14:07
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak yağış sırasında bir palmiye ağacına yıldırım isabet etti.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yıldırımın palmiye ağacına isabet ettiği ve ağacın alev aldığı anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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