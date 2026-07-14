Tekirdağ'da yıldırımın palmiyeyi vurduğu anlar kamerada | Video 14 Temmuz 2026 14:07 Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak yağış sırasında bir palmiye ağacına yıldırım isabet etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Kumbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, yol kenarında bulunan palmiye ağacına isabet etti. Yıldırımın çarpmasıyla palmiye ağacı bir anda alev alırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Yıldırımın palmiye ağacına isabet ettiği ve ağacın alev aldığı anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.