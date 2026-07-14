Video Yaşam Ankara’da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın | Video
Ankara’da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın | Video

Ankara’da tahta paletlerin depolandığı alanda yangın | Video

14 Temmuz 2026 09:23

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tahta paletlerin depolandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan tahta paletlerin depolandığı otluk alanda çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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