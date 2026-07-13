Video Yaşam Kardeşine av tüfeğiyle defalarca ateş etmişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kardeşine av tüfeğiyle defalarca ateş etmişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kardeşine av tüfeğiyle defalarca ateş etmişti: O anların görüntüleri ortaya çıktı | Video

13 Temmuz 2026 15:35

Kayseri’de, Oğuzhan Ü.’nün (36), tartıştığı ağabeyi Ömer Ü. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'ndeki 2 katlı evin bahçesinde meydana geldi. Oğuzhan Ü. ile ağabeyi Ömer Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Ömer Ü., kardeşi Oğuzhan Ü.'yü av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Oğuzhan Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Oğuzhan Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ömer Ü.'nün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, cinayet anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ömer Ü.'nün kardeşi Oğuzhan Ü.'ye av tüfeğiyle ateş açıp yere düşürdüğü, sonrasında üzerine üst üste ateş ettiği görüldü.

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