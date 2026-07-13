Lüks aracıyla düğün konvoyunda drift attı, ceza üstüne ceza yağdı: 156 bin TL para cezası ve trafikten men | Video
13 Temmuz 2026 09:23
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda drift atan sürücüye 156 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç, 2 ay boyunca trafikten men edildi.
İlçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde yapılan bir düğünde konvoydaki sürücülerden biri, davul zurna eşliğinde aracıyla drift attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler drift atan sürücüye 156 bin TL idari para cezası uygularken aracı da 2 ay trafikten men etti.
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