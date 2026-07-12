Video Yaşam Gaziosmanpaşa’da yürekler ağza geldi! Yokuş aşağı kayan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı: 3 katlı bina tahliye edildi | Video
Gaziosmanpaşa’da yürekler ağza geldi! Yokuş aşağı kayan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı: 3 katlı bina tahliye edildi | Video

Gaziosmanpaşa’da yürekler ağza geldi! Yokuş aşağı kayan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı: 3 katlı bina tahliye edildi | Video

12 Temmuz 2026 09:02

Gaziosmanpaşa’da içinde kimsenin bulunmadığı otomobil, yokuş aşağı kayarak 3 katlı binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı nedeniyle bina tahliye edilirken, mahalle sakinlerinin otomobili durdurmak için peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Aybeniz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde kimsenin bulunmadığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı. Mahalle sakinleri otomobili durdurmak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobil, sokak üzerindeki 3 katlı binanın önünde bulunan doğal gaz kutusuna çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusunda hasar oluşurken, gaz sızıntısı meydana geldi. Binanın ön kısmındaki duvarda da kısmi hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri olası bir tehlikeye karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. İGDAŞ ekipleri gaz akışını keserek hasar gören kutu ve boru hattında çalışma yaptı. Otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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