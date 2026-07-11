Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL'lik cihazı böyle çaldı | Video

11 Temmuz 2026 12:10

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin metro çıkışındaki cep telefonu mağazasına gelen şüpheli, iddiaya göre yaklaşık 80 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.