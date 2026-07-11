Video Yaşam Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL'lik cihazı böyle çaldı | Video
Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL'lik cihazı böyle çaldı | Video

Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL'lik cihazı böyle çaldı | Video

11 Temmuz 2026 12:10

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin metro çıkışındaki cep telefonu mağazasına gelen şüpheli, iddiaya göre yaklaşık 80 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün saat 14:00 sıralarında Şişli'de bulunan Cevahir AVM metro çıkışında bulunan cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan cep telefonunu gözüne kestirdi. O esnada farklı bir müşteri ile ilgilenen dükkan çalışanının meşgul olması fırsat bilen kişi piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL değerinde olan cep telefonunu çalarak uzaklaştı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin dükkanın önünde beklediği, etrafı izlediği ve dükkan çalışanının başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip rafta bulan telefonu alarak uzaklaştığı görüldü.

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