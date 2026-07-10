Hakan Çakır hep 23 yaşında... Son doğum gününden geriye bu görüntüler kaldı... | Video 10 Temmuz 2026 16:43 Ankara'da geçen yıl doğum gününü ailesi ve sevdikleriyle kutlayan Hakan Çakır, kutlamadan yalnızca bir ay sonra korkunç bir cinayete kurban gitti. Hakan Çakır’ın son doğum gününden kalan görüntüler ise yürekleri dağladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen Korkunç cinayette 23 yaşındaki Hakan Çakır yaşamını yitirdi. Yargılama sonunda mahkeme, Çakır'ın katil zanlıları Cemal Zeynal ile Ahmet Emir Zeynal'ı müebbet hapis ve ayrıca 28'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen çocuklardan T.Y.Z. hakkında 25 yıl, B.S.Z. hakkında ise 32 yıl hapis cezasına hükmedildi.

SON DOĞUM GÜNÜNDEN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

23 yaşında hayatını kaybeden Hakan Çakır'ın ailesi, bu yıl ilk kez oğulları olmadan doğum gününü geçirdi. Her şeyden habersiz 9 Temmuz 2025'te Ailesiyle birlikte pastasını kesen, arkadaşlarıyla kahkaha atan ve yeni yaşını kutlayan genç adamın yüzündeki gülümseme, bugün geriye kalan en değerli hatıralardan biri oldu.

"OĞLUM OLMADAN DOĞUM GÜNÜ KUTLADIM"

Oğlunun doğum gününde SABAH'a konuşan baba Şahin Çakır, oğlunun yokluğunda geçen ilk doğum gününün hayatındaki en ağır günlerden biri olduğunu söyledi. "Oğlum olmadan onun doğum gününü kutladım. Bunu anlatabilecek hiçbir kelime yok. Evladınızın doğduğu günü onsuz geçirmek, pastasına bakıp onun olmadığını görmek, insanın içini yakıyor. Hakan hep 23 yaşında kaldı" dedi.

"HAKAN GERİ GELMEYECEK AMA BAŞKA AİLELER YALNIZ KALMASIN"

Şahin Çakır, davanın karara bağlanmasının ardından hayatını benzer acıları yaşayan ailelere destek olmaya adadığını anlattı. Baba Çakır "Benim davam artık bitti. Mahkeme kararını verdi ama Hakan'ım geri gelmeyecek. Bu süreçte aynı acıyı yaşayan ailelerle tanıştık. Bugün 110 mağdur ailenin bulunduğu bir platformumuz var. Duruşmalara birlikte gidiyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Acıyı yaşayan birbirini en iyi anlıyor. Ben bundan sonra ömrüm yettiğince mağdur ailelerin yanında olacağım" İfadelerini kullandı.