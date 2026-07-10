Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video
10 Temmuz 2026 16:09
Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla yuvarlanan bir çöp konteyneri, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevre esnafını şaşırtan ilginç kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
"ÇOK ŞAŞIRDIK"
Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda oldukça şaşıran mahalle esnaflarından Serdar Gülderen, caddenin normal şartlarda çok yoğun olduğunu belirterek yaşananları aktardı. Serdar Gülderen, "Çöp konteyneri muhtemelen yerine sabitlenmediği için yukarıdan aşağıya büyük bir hızla geldi ve seyir halindeki araca çarptı. O an caddeden çocuklar, bisikletliler veya yayalar geçebilirdi. Çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduk ve çok şaşırdık. Çok şükür cana geleceğine mala gelsin, olay ucuz atlatıldı" ifadelerini kullandı.
O ANLAR KAMERADA
Çöp konteynerinin yokuş aşağı hızla indiği ve araca çarptığı o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, konteynerin süratle caddeye fırlaması, araçla çarpışması ve ardından yol kenarında durması yer aldı.
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