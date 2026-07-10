Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video

10 Temmuz 2026 16:09

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla yuvarlanan bir çöp konteyneri, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevre esnafını şaşırtan ilginç kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.