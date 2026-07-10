Video Yaşam Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video
Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video

Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video

10 Temmuz 2026 16:09

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla yuvarlanan bir çöp konteyneri, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevre esnafını şaşırtan ilginç kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle serbest kalan tekerlekli çöp konteyneri, aşağı eğimli yolda hızla aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Metrelerce kontrolsüz şekilde ilerleyen konteyner, o sırada caddeden geçmekte olan hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonrası aracında maddi hasar meydana gelen talihsiz sürücü, aracını tamir ettirmek için sanayiye gitti.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"
Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda oldukça şaşıran mahalle esnaflarından Serdar Gülderen, caddenin normal şartlarda çok yoğun olduğunu belirterek yaşananları aktardı. Serdar Gülderen, "Çöp konteyneri muhtemelen yerine sabitlenmediği için yukarıdan aşağıya büyük bir hızla geldi ve seyir halindeki araca çarptı. O an caddeden çocuklar, bisikletliler veya yayalar geçebilirdi. Çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduk ve çok şaşırdık. Çok şükür cana geleceğine mala gelsin, olay ucuz atlatıldı" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERADA
Çöp konteynerinin yokuş aşağı hızla indiği ve araca çarptığı o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, konteynerin süratle caddeye fırlaması, araçla çarpışması ve ardından yol kenarında durması yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video 02:21
Kontrolden çıkan çöp konteyneri caddeye dalıp araca çarptı | Video 10.07.2026 | 16:06
Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video 00:29
Cadde ortasında dehşet anları kamerada: Demir sopalarla darp ettiler! | Video 10.07.2026 | 14:14
Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım dedi | Video 01:39
Sakarya’da akılalmaz olay! Can havliyle kurtarıldı: "Sahilin ilerisine götür de rezil olmayalım" dedi | Video 10.07.2026 | 13:50
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 01:56
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 10.07.2026 | 13:25
Kocaeli’de cani yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü! | Video 00:41
Kocaeli'de cani yeğen vahşeti: Dayısını palayla öldürdü! | Video 10.07.2026 | 10:21
Kütahya’daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 00:17
Kütahya'daki silahlı saldırı 96 saatlik kamera incelemesiyle aydınlatıldı | Video 10.07.2026 | 09:59
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 02:16
‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı | Video 10.07.2026 | 09:51
Kuşadası’nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 05:23
Kuşadası'nda yol verme tartışması, kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada | Video 10.07.2026 | 08:46
Iğdır’da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video 00:38
Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video 10.07.2026 | 08:32
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:14
İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu: 18 gözaltı | Video 10.07.2026 | 08:32
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı 00:57
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazadan önceki yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.07.2026 | 22:54
MSB gurur dolu anları paylaştı! 00:39
MSB gurur dolu anları paylaştı! 09.07.2026 | 22:51
İzmir’de maganda dehşeti! 01:00
İzmir'de maganda dehşeti! 09.07.2026 | 19:40
Balkon demirlerine tutundu, elektrik akımına kapıldı: 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti | Video 06:13
Balkon demirlerine tutundu, elektrik akımına kapıldı: 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kaybetti | Video 09.07.2026 | 16:52
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video 00:21
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 4 milyon makaron ele geçirildi | Video 09.07.2026 | 16:45
Kastamonu’da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:33
Kastamonu'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 09.07.2026 | 15:57
Antalya’da böyle hırsızlık görülmedi! Marketi gasp etti, içinde çocuk olan arabayı kaçırıp kaza yaptı | Video 01:44
Antalya'da böyle hırsızlık görülmedi! Marketi gasp etti, içinde çocuk olan arabayı kaçırıp kaza yaptı | Video 09.07.2026 | 15:22
Van’da korku dolu anlar: Akıntının ortasında kalan çocuğun son anda kurtarıldığı görüntüler kamerada 01:14
Van'da korku dolu anlar: Akıntının ortasında kalan çocuğun son anda kurtarıldığı görüntüler kamerada 09.07.2026 | 15:10
Kırıkkale’deki feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 40 yaralı 05:01
Kırıkkale'deki feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 40 yaralı 09.07.2026 | 14:59
SON DAKİKA: 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı | Video 01:38
SON DAKİKA: 58 yaşındaki Gülay Polat cinayetinde gizemli 16 dakika! Dedektifler adım adım izleyip katile ulaştı | Video 09.07.2026 | 14:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA