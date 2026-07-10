Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video

10 Temmuz 2026 08:39

Iğdır'da park halindeki bir kamyonet, yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.