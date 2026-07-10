Video Yaşam Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video
Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video

Iğdır'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: Kaza kamerada | Video

10 Temmuz 2026 08:39

Iğdır'da park halindeki bir kamyonet, yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesi, Tümay Aydemir Caddesi'nde meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında park halindeki bir kamyonet, yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki kamyonetin yola çıkmak isterken arkasından gelen hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor.

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