Yayaya çarpmamak için ani fren yapan motosikletli genç, kazadan kaçamadı: O anlar kamerada
09 Temmuz 2026 14:17
Bursa'da yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için ani fren yapan sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen motosiklet, yayaya çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki valizle yolun karşısına geçmek isteyen yayayı fark edip, çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı motosiklet devrildi. Sürücü düşerken, kayan motosiklet yayaya çarptı. Savrulan motosiklet ile valiz metrelerce ileriye sürüklenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaya ile motosiklet sürücüsü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
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