Video Yaşam Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video
Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video

Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video

09 Temmuz 2026 09:09

Bursa'nın İznik ilçesinde park halindeki bir otomobil, gece saatlerinde gerçekleştirilen kundaklama sonucu alevlere teslim oldu. Yüzünü maske ile kapatan şüphelinin aracı ateşe verdiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir motosikletle olay yerine gelen ve yüzünü kapatan şüpheli, 16 N plakalı park halindeki otomobili yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, şüpheli motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin motosikletle olay yerine geldiği, otomobile yaklaşarak ateşe verdiği ve ardından hızla kaçtığı görüldü. Kısa süre içinde büyüyen alevler aracı tamamen sararken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tamamen yanarak kül oldu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kundaklama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video 03:47
Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video 09.07.2026 | 09:05
Şişli’de özel halk otobüsü, yol kenarında duran yayaya çarptı: Kaza anı kamerada 00:31
Şişli'de özel halk otobüsü, yol kenarında duran yayaya çarptı: Kaza anı kamerada 09.07.2026 | 08:53
14 yaşındaki motosikletli polisten kaçarken kaza yaptı: Babasına 247 bin TL ceza! | Video 02:37
14 yaşındaki motosikletli polisten kaçarken kaza yaptı: Babasına 247 bin TL ceza! | Video 09.07.2026 | 08:41
Batman’da yangın paniği: Zincir marketin dağıtım deposu alevlere teslim oldu | Video 04:32
Batman'da yangın paniği: Zincir marketin dağıtım deposu alevlere teslim oldu | Video 09.07.2026 | 08:39
Çorum’da zincirleme kaza: 2’si polis 4 yaralı | Video 01:10
Çorum’da zincirleme kaza: 2’si polis 4 yaralı | Video 09.07.2026 | 08:34
Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video 01:33
Lastik sebebiyle yanan tırı 10 kilometre sürüp itfaiyeye yetiştirdi | Video 09.07.2026 | 08:33
Bodrum’da yangın! 00:22
Bodrum'da yangın! 09.07.2026 | 01:39
Bursa’da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı 00:19
Bursa'da lavaboyu açmak için dökülen kimyasal madde patladı: 2 yaralı 08.07.2026 | 21:38
Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı 00:38
Yolda oluşan çökme nedeniyle beton mikseri devrildi: 1 yaralı 08.07.2026 | 21:34
Bileğinde sıkışan kelepçe itfaiyenin müdahalesiyle çıkartıldı 01:01
Bileğinde sıkışan kelepçe itfaiyenin müdahalesiyle çıkartıldı 08.07.2026 | 21:29
Devrilen tırdaki yağ bidonları yola savruldu 00:53
Devrilen tırdaki yağ bidonları yola savruldu 08.07.2026 | 21:18
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı! Dehşet dolu dakikalar kameraya böyle yansıdı | Video 00:49
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı! Dehşet dolu dakikalar kameraya böyle yansıdı | Video 08.07.2026 | 16:45
Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı | Video 02:09
Engerek yılanının ısırdığı şahıs helikopterle hastaneye kaldırıldı | Video 08.07.2026 | 16:29
Hatay’da denizin ortasında ölümle burun buruna gelen genci sahil güvenlik kurtardı | Video 01:01
Hatay'da denizin ortasında ölümle burun buruna gelen genci sahil güvenlik kurtardı | Video 08.07.2026 | 16:22
Beşiktaş’ta korkunç olay: Denizde kadın cesedi bulundu! | Video 02:03
Beşiktaş'ta korkunç olay: Denizde kadın cesedi bulundu! | Video 08.07.2026 | 15:28
Zonguldak’ta şoke eden görüntüler: Kaza sonrası çıkan tartışmada, kadın sürücüyü böyle darp etti | Video 01:24
Zonguldak'ta şoke eden görüntüler: Kaza sonrası çıkan tartışmada, kadın sürücüyü böyle darp etti | Video 08.07.2026 | 15:07
8 metre uzunluğundaki lastik botta patlama: 1 yaralı | Video 00:11
8 metre uzunluğundaki lastik botta patlama: 1 yaralı | Video 08.07.2026 | 14:14
Rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi taksinin motor bölmesinden çıktı | Video 00:31
Rekor miktarda sentetik kannabinoid hammaddesi taksinin motor bölmesinden çıktı | Video 08.07.2026 | 14:09
Yüksekova’da 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı | Video 02:01
Yüksekova'da 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı | Video 08.07.2026 | 14:00
Buzdolabı bomba gibi patladı: Evin büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, yanan dolabın içindeki Kur’an-ı Kerim zarar görmedi 04:39
Buzdolabı bomba gibi patladı: Evin büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, yanan dolabın içindeki Kur'an-ı Kerim zarar görmedi 08.07.2026 | 13:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA