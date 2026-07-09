Yüzünü maske ile gizledi, park halindeki aracı böyle ateşe verdi | Video 09 Temmuz 2026 09:09 Bursa'nın İznik ilçesinde park halindeki bir otomobil, gece saatlerinde gerçekleştirilen kundaklama sonucu alevlere teslim oldu. Yüzünü maske ile kapatan şüphelinin aracı ateşe verdiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir motosikletle olay yerine gelen ve yüzünü kapatan şüpheli, 16 N plakalı park halindeki otomobili yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, şüpheli motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin motosikletle olay yerine geldiği, otomobile yaklaşarak ateşe verdiği ve ardından hızla kaçtığı görüldü. Kısa süre içinde büyüyen alevler aracı tamamen sararken, otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tamamen yanarak kül oldu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kundaklama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.